광주시, IoT·AI 기반 신데이터 댐 구축사업 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 과학기술정보통신부가 시행하는 정부 디지털 뉴딜 첫 사업인 ‘IoT·AI 기반 신데이터 댐 구축사업’에 선정됐다고 30일 밝혔다.

‘IoT·AI 기반 신데이터 댐 구축사업’은 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 등을 기반으로 데이터 경제를 가속화하고 국민안전 확보를 위해 사회간접자본(S0C) 디지털화를 구축하는 정부 공모사업이다.

광주시는 지역 전략산업인 광센서를 이용해 전력선과 통신선 이상진단과 발열감지 시스템 구축하고, AI와 디지털트윈 기반으로 지하공간의 다양한 재난정보를 플랫폼에 통합 관리하는 시스템을 제안해 전문가들로부터 좋은 평가를 받았다.

이번 선정으로 광주시는 국비 32억5000만 원을 지원받아 올해 내에 관리연장 4.8㎞인 상무 지하공동구에 스마트 안전관리 시스템을 구축하고, 내년부터 2년간 빅데이터를 수집·실증한다.

지하공동구는 도시미관 개선과 전력, 통신, 수도 등의 기반시설의 효율적 관리와 보안을 위해 도시지하에 공동으로 설치 운영하는 국가중요시설이다.

이번 사업은 지역 중소기업 4개사로 구성된 컨소시엄이 디지털트윈, 레일로봇, 광센서 등 4차 산업 핵심기술을 활용해 국가기반시설인 지하공동구에 스마트 안전관리 시스템을 구축하게 된다.

이를 통해 실시간 영상과 데이터를 생산·수집·분석하고 인공지능 학습을 통해 실시간 이상 감지, 재난·안전사고 예측시스템 등을 실증한다.

또 지하공동구 내 실시간 이상감지와 신속대응을 위해 화재, 작업자 출입, 안전장구 유무, 쓰러짐, 도움요청 등을 자동으로 식별하는 지능형 CCTV와 융복합센서를 설치한다.

정민곤 시 시민안전실장은 “정부 디지털 뉴딜사업 선점을 통해 중앙부처 관련사업 참여와 국비 확보 기회를 확대하고 지역의 전후방 산업 육성과 지역기업의 신시장 진출의 발판을 마련했다”며 “코로나19로 인해 어려움을 겪는 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr