제주해양경찰청, 추자도에서 이어도까지 ‘청렴릴레이’

청렴 실천 영상 유튜브 게재

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청장(청장 김성종)은 청렴한 조직문화 만들기를 위한 “추자도에서 이어도까지 제주해양경찰 청렴릴레이”를 실시했다고 30일 밝혔다.

제주해경은 북쪽 추자파출소부터 남쪽 이어도까지 해상을 경비하는 함정 근무 경찰관들이 생각하는 ‘청렴의지’와 국민에게 보내는 약속’을 담은 영상을 제작해 유튜브에 게재했다.

청렴릴레이에서는 제주지방해양경찰청장과 소속 해양경찰서장이 앞장서 청렴한 조직문화 만들기에 적극적으로 참여할 것을 약속하고 독려했다.

행사를 주관한 제주해양경찰청 관계자는 “청렴은 공정사회로 나아가기 위한 필수적인 덕목이며, 공무원들의 청렴 실천은 곧 국민의 이익으로 이어진다”고 설명했다.

김성종 청장은 “제주해양경찰은 동아리활동, 청렴 골든벨, 청렴도 향상 회의 등 다양한 형태의 청렴한 조직문화 확산을 위해 노력해 왔고 앞으로도 조직원 모두가 청렴 실천 운동과 함께 부패 취약분야를 개선해나가도록 노력하겠다”고 밝혔다.

