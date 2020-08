경기도 아동급식카드 31일부터 18만곳 음식점서 사용 가능

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 18만개 음식점에서 31일부터 아동급식카드(G드림카드)를 사용할 수 있게 된다. 전국 최초다.

경기도는 지난해부터 NH농협은행 경기영업본부, 비씨(BC)카드와 지속적인 협의를 거쳐 이달 말부터 도내 18만개 비씨(BC) 가맹 일반음식점에서 아동급식카드(G드림카드)를 사용할 수 있게 됐다고 30일 밝혔다.

아동급식카드는 부모의 실직 등 어려운 경제사정 때문에 결식 우려가 있는 18세 미만 아동에게 도와 시ㆍ군이 예산을 부담해 식사를 제공하는 카드다.

하지만 문제는 아동급식카드가 해당 지자체 제휴 가맹점에서만 사용할 수 있게 돼 있어 아동 입장에서는 카드를 사용할 수 있는 음식점이 극히 제한됐다. 경기도 역시 G드림카드를 사용할 수 있는 일반음식점이 3500여곳에 불과했다.

도는 이런 문제를 해결하기 위해 아동급식카드 시스템 운영대행사인 NH농협 은행 경기영업본부와 함께 비씨(BC)카드의 일반음식점 가맹점을 G드림카드에 자동 연계하는 방안을 추진해 왔다.

이번 BC카드 가맹점 연계 조치로 3500여곳에 불과하던 G드림카드 일반음식점 사용처는 18만 여곳으로 대폭 확대된다. 다만 주점, 포차, 카페 등 아동급식 가맹점으로 부적합한 업소 사용은 제한된다.

이용가능 가맹점은 31일 0시부터 G드림카드 홈페이지(gdream.gg.go.kr)를 통해 확인 가능하다. 다음 달부터는 모바일 앱(NH앱캐시)을 통한 확인도 가능하다.

박근균 도 아동돌봄과장은 "이번 조치로 집 근처 식당에서 좀 더 다양한 메뉴를 이용할 수 있게 될 것으로 기대된다"며 "결식아동들의 식당 이용이 좀 더 편해질 수 있도록 개선안을 계속해서 추진하겠다"고 강조했다.

한편, 도는 G드림카드를 주위 시선에 상관없이 보다 편리하게 사용할 수 있도록 일반 체크카드와 같은 디자인의 IC카드로 전면 교체 발급한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr