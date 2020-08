현대백화점, 올 추석 프리미엄 선물세트 늘린다

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점이 올 추석 명절 선물세트로 프리미엄 컬래버레이션 선물세트를 강화한다고 30일 밝혔다.

현대백화점은 2020년 추석 선물세트 판매 기간 컬래버레이션 선물세트를 지난해 추석보다 2배 늘린 40종을 선보인다. 고급 먹거리에 대한 관심과 수요가 늘면서 프리미엄급 선물세트는 해마다 두 자릿수 이상 성장하고 있기 때문이다.

가장 눈에 띄는 것은 최고급 한우에 송로버섯 소금 등을 더한 '넘버나인 프리미엄 세트'다. '넘버나인 프리미엄 세트'는 한우로만 구성된 기존 선물세트와 달리, 송로버섯 소금(100g)·송로버섯 치즈크림소스(90g)·송로버섯 머스타드소스(90g)·검은서양송로 올리브오일(250㎖) 등 한우와 곁들여 먹을 수 있는 고급 그로서리(식료품)를 함께 구성한 것이 특징이다.

현대백화점은 전통 제수용 과일에 국내산 왕망고 등 이색 과일을 더한 상품도 선보인다. 사과(6개), 배(4개)와 제주산 왕망고(2개)로 구성된 '현대명품 사과·배·제주 왕망고 세트(19만원~21만원)', 사과(3개), 배(2개)와 샤인머스캣을 혼합한 '사과·배·샤인머스캣 세트(11만원~13만원)'이 대표적이다.

전통식품 명인의 상품과 협업 한 선물세트도 눈에 띈다. '명인명촌 토종꿀·방짜유기 약숟가락 세트'는 설악산에서 1년에 한 번 채취한 토종벌집을 5년 이상 숙성한 꿀(2.4㎘)에 김기찬 방짜유기 장인의 숟가락과 참죽나무 함으로 구성돼 있다. 가격은 120만원이다.

윤상경 현대백화점 신선식품팀장은 “고객의 다양한 취향을 만족시키기 위해 프리미엄급 상품을 함께 넣은 콜라보 선물세트를 준비했다”며 “고객들의 라이프스타일 변화와 니즈에 맞춘 다양한 상품을 선보일 것”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr