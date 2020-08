홍천 확진자, 병원·장례식장서 다수 접촉…마스크도 잘 안써

[아시아경제 김흥순 기자] 29일 강원 홍천에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자가 발생했다. 지역 내 두 번째 확진자로 병원과 장례식장, 타지역 등을 방문하며 다수와 접촉해 방역당국이 추가 전파를 우려하고 있다.

홍천군에 따르면 서석면에 거주하는 60대 남성 A씨가 이날 오전 코로나19 양성 판정을 받았다. 홍천지역 확진자는 지난 22일 처음 발생한 데 이어 이번이 두 번째다.

A씨는 지난 28일 홍천 아산병원 선별진료소에서 검체를 채취했으며, 검체 채취 전에도 이 병원을 방문한 사실이 확인돼 당국은 병원 일부를 폐쇄하고 방역 소독을 했다.

A씨는 이동 동선이 적지 않은데다 평소 마스크를 잘 착용하지 않았던 것으로 알려져 추가 전파 가능성을 배제할 수 없다. 지난 21일 면사무소를 방문한 데 이어 24일에는 홍천아산병원, 25일에는 S의원을 찾았고 26일과 27일은 평창과 춘천에도 다녀왔다.

지난 18일(08시∼14시)과 28∼29일에는 서석장례식장을 방문해 머물면서 다수의 주민과 접촉한 것으로 확인됐다. 보건당국은 서석면사무소에 임시 선별진료소를 설치하고 A씨와 이동 동선이 겹치는 주민을 대상으로 코로나19 검체 검사를 받도록 당부하고 있다.

폐쇄회로(CC)TV와 카드 사용 내역을 통해 A씨의 정확한 이동 동선도 파악 중이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr