'놀면 뭐하니' 유재석, 정재형 매니저 면접 "면허 없어...화사와 택시로 이동"

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 지미유와 정재형의 면접을 보는 모습이 전파를 탔다.

이날 지미 유(유재석의 부캐)는 환불원정대 매니저를 구하기 위해 정재형과 만났다. 정재형의 이력서를 본 지미 유는 "건반을 좀 치신다고 해서"라며 멜로디언을 꺼냈다. 멜로디언을 본 정재형은 "나 예술의 전당에서 공연하고 그러는 사람이다. 그랜드 피아노 친다"고 말했다.

지미 유는 그런 정재형의 말은 무시한 채, "지원자들이 이걸로 뭐 되는게 있나 보려는거다. 후회없이 이런 걸 보여주고 가셔야하지 않겠냐"며 멜로디언을 내밀었다.

그러자 정재형은 호스를 지미 유에게 내밀며 "내가 노래를 좀 해야되서"라고 말했다. 엉겹결에 지미 유는 호스를 입에 물었고, 정재형은 마치 그랜드 피아노를 치듯 멜로디언으로 열정적인 연주를 선보였다.

정재형이 격하게 연주를 할수록 지미 유는 숨이 딸려 헐떡였고, 그 모습을 본 정재형은 "입술이 약간 부었다"며 놀랬다. 지미 유는 "순정마초도 있지 않냐"고 신청했고, 정재형은 바로 '순정마초'를 연주하기 시작했다.

전주가 너무 길고 노래를 하지 않자 지미 유는 "노래는 언제 할거냐!!"라며 힘들어했지만, 끝까지 호스를 불어주는 투혼을 발휘했다.

정재형은 계속해서 "이러고 있으니까 오랫만에 옛날 생각난다"고 말했다. 지미 유는 또 "본인이 작곡한 것도 있지 않냐"고 떠밀었고, 정재형은 연주와 노래를 이어갔다.

지미 유는 "노래 실력이 뛰어나진 않는 것 같은데 그걸 즐기는 것 같다"고 했다. 이에 정재형은 특유의 콧소리를 내며 웃었다.

지미 유는 채용된다면 정재형이 로드 매니저가 될거라고 말한다. 그러자 정재형은 "나 운전 못한다. 면허 없다. 그러니까 픽업도 못한다"고 한다.

지미 유는 황당해하며 "매니저가 면허가 없으면 어쩌냐. 차로 픽업하고 다음 장소로 이동하려면 면허는 필수다"라고 말했고, 정재형은 "그럼 면허 딸까"라면서도 "발레도 있고 대표님(=지미 유)도 있는데 따야하냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 5인용 차일 경우 유재석이 운전하고 엄정화-이효리-제시가 함께 이동하고 자신은 화사와 택시로 이동하겠다는 기막힌 대답을 내놨다.

지미 유는 결국 면허를 따느냐 마느냐 얘기만 하다가 "이제 그만 마치겠다"며 면접을 끝냈다. 그러자 정재형이 "나 면접에서 실수한 거 있냐. 결과는 언제 알려줄거냐. 면접 또 있냐. 내가 뭘 잘못했냐. 네가 원하는 답이 뭐였냐"며 질척거리는 모습으로 지미 유를 당황시켰다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr