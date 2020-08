'놀면뭐하니' 지미유, 매니저 찾기에 고심…면접에 '음악요정' 정재형 등장

[아시아경제 박희은 인턴기자] '놀면 뭐하니?' '지미 유'가 환불원정대 매니저를 구하기 위한 면접을 진행했다.

오는 29일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '지미 유'가 '환불원정대'의 매니저를 구하기 위해 면접을 진행한 모습이 공개된다.

'신박기획'의 대표 '지미 유'는 '환불원정대'의 본격적인 제작 업무에 앞서 자신과 멤버들을 도와 프로젝트를 함께 진행할 역량 있는 매니저를 찾기에 돌입했다.

'지미 유'는 "개별 면담에서 멤버들의 추천과 주변 제작자분의 추천을 통해 이력서를 받고 매니저의 필수 역량을 테스트하는 1차 면접을 진행했다"고 전했다.

특히 이날 면접장에 정재형이 면접자로 등장했다. 정재형은 프로듀서 면접으로 알고 면접 자리에 나와 당황한 모습을 보였다. 자신의 소속사 대표의 추천으로 이력서를 받았다고 전하자, 정재형은 "대표님이 나 여기 가래요?"라며 유희열에게 전화를 걸었다.

그러나 이내 정재형은 '지미 유'의 명함 속 '하바드'에 즉각 반응하며 점차 매니저 면접에 진심인 모습을 보였다. '환불원정대' 멤버 중 엄정화, 이효리와 각별한 인연이 있는 그는 매니저 실장자리를 욕심 내는가 하면 자신의 장기로 멜로디온 연주와 노래를 선보였다.

그러나 안타깝게도 정재형에게는 매니저 필수 사항의 결점이 발견돼 '지미 유'를 난감하게 만들었는데, 정재형은 끝까지 '지미 유'의 마음을 사로잡기 위해 질척거림을 보였다는 후문이다. 또한 이날 정재형 외에도, 다수의 면접자가 등장했다고 해 과연 면접자 중 어떤 사람이 매니저로 발탁될지 궁금증이 증폭된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr