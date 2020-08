우크라이나 "벨라루스 정부와 모든 접촉 중단"...외교 단절 선언

[아시아경제 이현우 기자] 러시아의 크림반도 강제병합 이후 반러 친서방 노선이 강화된 우크라이나 정부가 알렉산드르 루카셴코 대통령의 부정선거 논란으로 정정불안에 휩싸인 벨라루스 정부와의 모든 관계를 중단한다고 밝혔다. 벨라루스 주재 우크라이나 대사도 본국으로 소환해 사실상 외교를 단절하겠다고 선언했다.

러시아 타스통신에 따르면 27일(현지시간) 드미트리 쿨례바 우크라이나 외무부장관은 이날 자국 TV채널과 가진 인터뷰에서 "사실상 벨라루스와의 모든 접촉이 중단됐다"며 "볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 9일 벨라루스 대선 이후 루카셴코 대통령과 연락한 적 없으며 당분간 그럴 계획도 없다"고 강조했다. 이어"벨라루스 주재 우크라이나 대사도 본국으로 소환했다"고 밝혀 사실상 외교관계를 끊었다고 밝혔다.

쿨례바 장관은 앞서 2014년부터 루카셴코 대통령 주도로 벨라루스 민스크에서 열려온 우크라이나 동부 지역 분쟁 사태 해결을 위한 국제 협상 역시 필요하면 장소를 다른 곳으로 바꿀 수도 있다고 경고했다. 앞서 루카셴코 대통령은 2014년 초 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 친러시아 분리주의 반군과 우크라이나 정부군 간에 무력 분쟁이 발생하자 러시아와 우크라이나, 유럽연합(EU) 대표들을 민스크로 초청해 평화협상을 주선하면서 국제사회로부터 평화중재자라는 평판을 얻은 바 있다.

지난 2014년 정권 교체 혁명 이후 친서방 정권이 집권한 옛 소련국가 우크라이나는 EU와 경제협력협정을 맺고 서구화 노선을 걸으면서 러시아와 갈등을 빚고 있다. 우크라이나는 러시아와 협력관계를 유지하고 있는 루카셴코 정권의 대선부정 논란에 대해 줄곧 비판적 입장을 취하고 있다.

