소장욕 자극 뷰티 파우치템 "랑콤 립스틱 X 뮤테누토 파우치"

소장욕 자극하는 오늘의 뷰티 신제품을 소개한다. 랑콤이 소프트하게 발리는 인티마트 10종 립스틱을 공개했다. 클래식 뷰티 브랜드 뮤 테누토가 오스트리아 액세서리 브랜드와 협업해 그랜드 피아노 파우치를 선보인다.

랑콤, ‘압솔뤼 루즈 인티마뜨’ 10종 공식 출시

글로벌 코스메틱 브랜드 랑콤이 아이코닉 립스틱 컬렉션 ‘압솔뤼 루즈’에 ‘압솔뤼 루즈 인티마뜨’ 라인을 새롭게 추가하고, 총 10가지 컬러의 신제품을 선보인다.

‘압솔뤼 루즈 인티마뜨’는 입술 위에서 미끄러지듯 발리는 부드러운 소프트 마뜨 텍스쳐가 어떤 룩과 계절에도 잘 어우러지는 우아한 무드를 연출해주는 제품이다. 매트 립스틱 특유의 답답함과 건조함이 없어 마치 립스틱을 바르지 않은 듯 가볍고 편안하게 입술에 밀착되며, 소프트 마뜨 피니쉬로 몽환적인 블러 립 연출도 가능하다.

색상은 총 10가지로 출시된다. 데일리 립으로 사용하기 좋은 누디한 MLBB 컬러부터 매혹적인 딥-레드 컬러까지 트렌디한 컬러만을 모았다. 특히 해외에서만 판매되던 국내 미 런칭 컬러 #274 밀크티 쉐이드가 함께 출시되어 MLBB 립, 누드 메이크업을 선호하는 이들에게 희소식이 될 것으로 보인다.

뮤 테누토, 클래식 감성을 담은 ‘그랜드 피아노 파우치’ 출시

클래식 뷰티 브랜드 뮤 테누토(Mu-tenuto)가 클래식 감성을 담은 브랜드 굿즈 ‘그랜드 피아노 파우치’를 출시했다.

‘그랜드 피아노 파우치’는 ‘All about Music’을 테마로 음악과 관련된 다양한 제품을 만드는 오스트리아 액세서리 브랜드 ‘비엔나월드’와 정식 라이선스 협업을 통해 탄생했다. 그랜드 피아노를 그대로 닮은 모양에, 브랜드 베스트셀러 베르쇠즈 라인의 시그니처인 쇼팽 Berceuse in D flat major OP.57 악보를 그려 클래식 무드를 표현했다. 부드러운 촉감의 겉감을 사용해 고급스러움을 더하고 오염에 강한 안감을 사용해 실용성을 높였다. 손거울, 핸드크림 등 수납까지 고려한 넉넉한 사이즈로 데일리 파우치에 적합하다.

뮤 테누토의 마케팅 관계자는 “고객분들께 더 친밀하게 다가가고자 브랜드 런칭과 함께 선보였던 악보 파우치, 피아노 에코백이 기대 이상의 좋은 반응을 얻었고, 이번 그랜드 피아노 파우치 출시로 이어졌다”라며 “앞으로도 브랜드 컨셉을 보여줄 수 있는 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획”이라고 전했다.

