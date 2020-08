양산부산대병원, 관상동맥우회술 적정성 평가 '1등급'

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 양산부산대학교병원은 건강보험심사평가원에서 실시한 ‘관상동맥우회술 적정성 평가’에서 1등급을 받았다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 2018년 하반기부터 2018년 상반기까지 허혈성 심질환 환자에게 관상동맥우회술을 시행한 종합병원 이상 81개 기관을 대상으로 이뤄졌다.

주요 지표는 ▲CABG 수술 총 건수 ▲isolated CABG 수술 총 건수 ▲내흉동맥(IMA)을 이용한 CABG 수술률 ▲퇴원 시 아스피린 처방률 ▲수술 후 출혈이나 혈종으로 인한 재수술률 ▲수술 후 30일 내 사망률 ▲퇴원 30일 내 재입원율 등 10개 항목이다.

양산부산대병원은 이번 평가에서 종합점수 93.68점을 획득했다. 특히 퇴원 30일 내 재입원율이 7.3%로 전체평균 12.1%보다 낮게 나타나 타 병원보다 상대적으로 우수하게 평가됐다. 해당 결과는 건강보험심사평가원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

관상동맥우회술은 심장질환 사망 원인의 절반을 차지하는 허혈성 심질환을 치료하기 위한 외과적 치료 방법이다. 양산부산대병원은 2010년부터 현재 평가까지 모두 1등급을 획득해 관상동맥우회술 분야에서 우수한 병원으로 평가받고 있다.

