소프트캠프틑 오는 10월 7일 임시주주총회를 개최한다고 28일 밝혔다. 의안 주요 내용은 정관변경의 건으로 클라우드 사업과 블록체인 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가에 관한 것이다.

주총 장소는 경기도 성남시 분당구 소프트캠프 판교사무소다.

