[아시아경제 문채석 기자]

오는 31일자.

<승진>

◆고위공무원 가급

▶사무처장 신봉삼

<전보>

◆고위공무원 나급

▶경쟁정책국장 최무진

◆과장급

▶국제협력과장 황태호

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr