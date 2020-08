[아시아경제 이민지 기자] 청호컴넷 청호컴넷 012600 | 코스피 증권정보 현재가 8,310 전일대비 130 등락률 +1.59% 거래량 96,611 전일가 8,180 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-24일청호컴넷, 최대주주 글로벌파마로 변경청호컴넷, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 26.18% ↑ close 은 28일 신규 대표이사 선임으로 이정우·지창배 각자대표이사 체제에서 졍영섭 대표이사 체제로 변경됐다고 공시했다.

