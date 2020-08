순천시, 긴급의료지원 봉사자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시가 코로나19 지역확산 방지에 총력을 기울이고 있는 가운데 확진자 급증에 대비하기 위해 지난 27일부터 긴급의료지원 자원봉사자를 모집하고 있다.

순천시는 지난 20일 서울발 코로나19 확진자가 발생한 이후 일주일만에 50명이 추가로 감염되는 등 급속히 확산되고 있어 앞으로 의료인력 부족사태가 일어날 것을 염두에 두고 의료진 자원봉사자 모집에 나섰다.

자원봉사에 참여하게 되는 의료진 등은 선별진료소 등에서 활동하게 된다.

허석 순천시장은 “우리지역에 코로나19 확진자와 의심환자가 지속적으로 늘면서 인력난이 가중되고 있다.”면서 “뜻 있는 의료전문인들의 재능기부와 자원봉사가 절실한 상황”이라고 자원봉사 동참을 호소했다.

참가를 희망하는 의료전문인들은 순천시 자원봉사센터로 문의하면 된다.

한편, 순천시는 27일 오전 브리핑에서 추가적인 확산을 막기 위해 확진자와 접촉했거나 호흡기 계통에 이상이 있는 시민들은 병원을 방문하기 전에 순천팔마체육관과 보건소에 마련된 선별진료소에서 상담받기를 권유하고 사회적 거리두기에 순천시민의 절대적인 참여를 부탁했다.

