◆영남대

<대학본부> ▲교무부처장 최만수 ▲교무팀장 손판규 ▲교육개발센터 스마트교육팀장 김종찬 ▲기획팀장 하종선 ▲입학팀장 신승환 ▲입학사정관팀장 김미영 ▲재산관리팀장 김만석 ▲취업및현장실습지원팀장 노경윤 ▲진로교육팀장 곽영훈

<대학·대학원> ▲공과대학 행정실장 이광수 ▲디자인미술대학 〃 최종은 ▲대학원 〃 임서규 ▲교육대학원 〃 이병완

<부속·부설기관> ▲천마아트센터 운영팀장 김상수

