제주도, 게스트하우스발 확진자 동선 공개

제주 36번,37번 확진자 ‘루프탑정원’ 게스트하우스 운영자와 직원





[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 지난 27일 코로나19 확진 판정을 받은 게스트하우스 운영자(제주 36번) A씨에 대한 역학조사 결과를 공개했다.

28일 제주도는 코로나19 합동 브리핑을 열어 역학조사 결과 A씨는 지난 24일부터 확진 판정을 받은 27일까지 자신의 게스트하우스를 포함해 4곳을 방문(자택 및 입·출도 시 이용 항공기 제외)했고, 28일 오전 10시 기준 27명과 접촉한 것으로 파악됐다고 밝혔다.

A씨가 방문한 장소는 △은빌레식당(서귀포시 남원읍, 접촉자 없음) △루프탑정원(남원읍, 직원 3·투숙객 14명) △정대(제주시 이도2동, 직원 2·손님 2명 신원 파악 중) △구피풋(이도2동, 접촉자 파악 중)이다.

A씨는 대부분 동선에서 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.

방문지 4곳의 동선 외에 가족 1명, 지인 4명(타시도 이관 3명, 도내 1명), 대리 운전기사 1명과 접촉했던 것으로 파악됐다.

제주도는 A씨와 접촉한 27명 중 24명의 신원 파악을 완료했고, 나머지 3명(루프탑정원 투숙객 1명, 정대 손님 2명)에 대한 신원 파악에 주력하고 있다.

신원 파악이 완료된 24명 중 9명은 타시·도로 이관했고, 도내 거주 15명은 자가격리 조치를 완료했다.

게스트하우스를 비롯한 자택·항공기 등 총 7곳에 대한 방역 소독도 완료했다.

A씨는 “지난 26일부터 약간의 근육통 등 몸 상태가 좋지 않았고, 27일부터 발열과 기침 증상이 나타났다”고 진술했다.

중앙방역대책본부 지침에 따라 증상 발현일 2일 전부터 역학조사를 진행하고, 접촉자 범위를 설정하는 것에 따라 A씨는 24일부터 27일까지의 이동 동선이 조사됐다.

A씨는 24일 오전 9시 40분 제주발 에어부산 BX8026편을 이용해 출도한 후 수도권 지역에서 지인 3명 등과 접촉한 것으로 파악됐다.

25일 오전 9시 2분 김포발 대한항공 KE1213편을 이용해 오전 10시 12분 입도했다.

도 방역 당국은 항공기에서 A씨가 탑승한 항공편 탑승객 정보를 항공사 측에 요청하고, 신원 정보가 확보되는 대로 자가격리 통보 등을 진행할 방침이다.

입도 이후 A씨의 행적은 25일 오전 10시 22분부터 오전 11시 16분까지 자차로 자택 이동, 오전 11시 26분부터 22분간 ‘은빌레식당’, 오후 8시부터 오후 11시까지 루프탑정원에서 직원 및 투숙객과 저녁 식사와 파티를 벌였다. 마스크를 착용하지 않은 것으로 방역 당국은 확인했다.

26일엔 자택에 머무르다 오후 8시부터 약 40분간 루프탑정원에서 보낸 뒤 제주시로 이동해 오후 10시 5분부터 오후 10시 50분까지 이도이동 ‘정대’에서 지인과 식사했다. 오후 11시 16분부터 오후 11시 58분까지 ‘구피풋’에서 머문 후 대리운전을 통해 귀가했다.

A씨는 27일 오후 3시 40분경 서귀포의료원 선별진료소를 방문해 검체를 채취했고, 오후 9시 50분경 도 보건환경연구원으로부터 최종 확진 판정을 받았다.

28일 오전 1시 20분경 서귀포의료원에 입원해 격리 치료를 받고 있다.

A씨와 밀접 접촉이 이뤄졌던 어머니와 게스트하우스 직원 2명, 총 3명은 28일 오전 6시경 모두 음성 판정을 받았으나 1명의 직원이 양성판정을 받아 도내 37번 확진자로 추가 분류됐다.

도 방역 당국은 다른 접촉자에 대해서도 지속해서 검사를 진행하고 있다.

도 방역 당국은 A씨가 24일을 비롯해 역학조사 기간 이전인 8월 19일부터 21일까지 수도권 지역을 방문한 것으로 확인됨에 따라 수도권 지역에서 감염된 것으로 추정하고 있다.

제주도는 A씨가 운영하는 루프탑정원의 투숙객 파악 등 현장 역학조사 및 CCTV·카드사용 내역 분석 등을 통해 추가 접촉자 정보들을 조사하고 있다.

A씨와 관련한 세부 동선과 접촉자 정보가 확인되는 대로 재난안전문자·홈페이지·SNS 등을 통해 추가로 공개하고, 방역 조치할 방침이다.

한편, 도 자치경찰단은 불법적인 야간파티가 코로나19의 확산을 부추긴다는 우려에 총력을 다해 대대적인 계도 및 단속을 벌일 계획이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr