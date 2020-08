[아시아경제 이창환 기자] 삼성문화재단은 임기가 만료된 이재용 이사장의 후임으로 김황식 전(前) 국무총리를 선임했다고 28일 밝혔다. 임기는 이날부터 4년이다.

김 이사장은 국무총리, 감사원장, 대법원 대법관을 역임하고 2018년 12월부터 호암재단 이사장으로도 재임 중이다.

삼성문화재단은 1965년 삼성 창업주인 이병철 선대회장이 설립해 리움미술관, 호암미술관을 운영하며 다양한 문화예술 공헌사업을 펼치고 있다.

