[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 올해 7월 1일 기준 개별공시지가를 결정·공시하기 위해 토지 특성 조사와 지가 산정, 감정평가사 검증을 완료한 1245필지에 대한 주민 열람과 의견 접수 기간을 내달 1일부터 21일까지 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 대상 토지는 올해 1~6월 토지 분할·합병·지목변경 등의 사유가 발생한 필지다.

개별공시지가 열람은 광산구 홈페이지와 광산구청 1층 부동산지적과에서 할 수 있다.

개별공시지가에 의견이 있는 토지소유자나 이해관계인은 내달 21일까지 광산구 부동산지적과와 인터넷 일사편리시스템에 의견서를 제출하면 된다.

광산구는 의견이 제출된 토지에 대해 지가의 적정여부 등 감정평가사 재검증, 광산구부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 오는 10월 30일 결정·공시한다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr