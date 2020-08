BMW코리아, 9월 한 달간 '오일·필터 할인 캠페인'

[아시아경제 우수연 기자]BMW그룹코리아가 오는 9월 1일부터 29일까지 4주 동안 전국 BMW와 MINI 공식 서비스 센터에서 '오일·필터 캠페인 2020'을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 캠페인은 BMW와 MINI 전 차종을 대상으로 하며 BMW·MINI 오리지널 오일 및 필터류와 공임은 20% 할인된 가격에, 오리지널 타이어는 공임을 포함한 10% 할인된 가격에 제공한다.

또한 캠페인 기간 동안 BMW와 MINI 플러스앱에서 사전 예약 후 차량을 입고해 수리받는 고객에게는 각각 BMW와 MINI 우산을 증정한다.

한편, BMW코리아와 MINI코리아는 각각 창립 25주년 및 15주년을 기념해 캠페인 기간 동안 공식 서비스 센터에서 서비스를 받은 고객을 대상으로 인스타그램 퀴즈 이벤트를 진행한다.

인보이스와 함께 증정되는 고객 감사 스티커를 촬영한 후 퀴즈 정답을 필수 해시태그와 함께 개인 인스타그램에 업로드한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 호텔 숙박권을 비롯한 다양한 경품을 제공한다. 퀴즈는 공식 서비스 센터와 캠페인 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

이와 더불어 BMW와 MINI 공식 서비스 센터에서 오리지널 오일, 필터류 및 타이어 제품 구매를 한 비용이 각각 25만원 및 15만원 이상인 고객에게는 특별 사은품을 선착순으로 제공한다.

