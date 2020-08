[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과가 다음달 1일부터 순차적으로 목캔디와 찰떡파이의 가격을 평균 10.8% 인상한다고 28일 밝혔다.

갑 타입의 목캔디는 권장소비자가격 기준으로 800원에서 1000원으로 200원 인상한다. 대용량 제품들은 가격을 유지하고 용량만 축소한다. 둥근 용기 타입 목캔디는 137g에서 122g으로, 대형 봉타입은 243g에서 217g으로 축소한다.

찰떡파이는 용량을 축소한다. 6개들이는 225g에서 210g, 10개들이는 375g에서 350g으로 줄였다.

롯데제과는 이번 가격 인상의 배경으로 각종 원부자재 가격 및 인건비, 판촉비 등의 상승 등으로 인한 경영 제반 환경 악화를 꼽았다.

