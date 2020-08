경찰, 사랑제일교회 목사 수사 착수…'의심증세 교인 검사방해 혐의'

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 서울 성북구 사랑제일교회 교인들의 진단검사를 미루게 한 혐의로 고발된 목사에 대해 경찰이 수사에 나섰다.

28일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 감염병예방법 위반 혐의로 이 교회 A 목사를 입건하고 본격적인 수사에 착수했다.

A 목사는 지난 14일 광복절 집회를 앞두고 함께 집회를 준비하던 70대 교인이 발열 등 코로나19 관련 증세를 보였음에도 진단검사를 집회 이후로 미루도록 요구한 혐의를 받고 있다. 이 신도는 코로나19 확진 판정을 받아 현재 격리 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다. 서울시는 A 목사를 고발했다.

경찰은 A 목사가 확진자의 접촉자로 분류돼 자가격리 중인 것을 고려해 격리 기간이 끝나는 대로 그를 불러 조사할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr