"'나랏돈은 눈먼돈' 인식 전환"…공공재정 부정수급 점검

31일부터 연말까지 27개 공공기관·지자체·교육청 점검

R&D사업·사회복지시설·사회적 기업 지원·누리과정 등

[아시아경제 문채석 기자]"공공재정환수법을 시행해 '나랏돈은 눈먼 돈'이라는 인식을 전환시키도록 하겠다."

전현희 국민권익위원장은 공공기관 등의 재정 부정수급을 막기 위해 점검을 하겠다면서 이같이 밝혔다.

권익위는 연구개발(R&D) 사업 등 공공재정 부정수급 발생 분야 27개 기관 점검을 오는 31일부터 연말까지 시행한다고 28일 밝혔다.

매년 부정수급이 발생하는 ▲R&D사업 ▲지방자치단체의 사회복지시설지원 ▲사회적 기업지원 ▲교육청의 누리과정지원 등 분야의 재정 집행 및 운영 실태를 살펴본다.

그간 지속적으로 공공재정 부정수급이 생겨 국민들이 재정낭비를 우려하는 관심 높은 분야라 점검 대상으로 선정하게 됐다.

공공기관, 지자체, 교육청 등 27개 기관의 ▲공공재정지급금 부정청구 환수 ▲제재부가금 부과 등 실태 점검 ▲법 시행 후 내부 교육 ▲공공재정지급금 수익자들에 대한 사전 안내 ▲제도 정착 여부 등에 대한 점검도 병행한다.

점검 결과 부정청구 등 부패행위 소지가 상당해 수사, 환수 등을 해야 한다고 판단되면 수사의뢰, 감독기관 통보 등을 할 예정이다. 제도 개선 등이 필요한 사항은 관계 기관에 제도 개선을 추진토록 권고한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산되는 점 등을 고려해 현장 점검 및 대면 접촉, 점검 대상 기관 및 인원을 최소화해 점검을 할 예정이다.

전 위원장은 "앞으로도 공공재정 운용의 건전성과 투명성을 높이기 위해 지속적으로 점검, 교육, 홍보 등을 할 예정”이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr