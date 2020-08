총 상금 5000만원 '왓챠 각본 공모전' 개최...11월 접수

[아시아경제 구채은 기자] 왓챠가 오리지널 콘텐츠 개발을 위해 총 상금 5000만원 규모의 ‘제1회 왓챠 시리즈 각본 공모전’을 연다. 대상 1명에게는 상금 2000만원을, 우수상 2명, 장려상 2명에게는 각각 1000만원, 500만원의 상금을 수여한다.

‘왓챠 시리즈 각본 공모전’은 장르 구분 없이 러닝타임 회당 20분 내외의 에피소드 8개 이상으로 구성된 시리즈물 기획안과 시나리오가 대상이다. 기성 작가, 신인 작가에 관계없이 독특하고도 탄탄한 이야기를 가진 대한민국 국민 누구나 응모할 수 있다. 단 공동 집필은 불가하며 개인당 한 편으로 응모 작품 수를 제한한다.

접수 기간은 오는 11월 16일부터 20일까지이며, 응모를 원하는 사람은 △개인 이력을 포함한 자유 형식의 자기소개서를 △기획 의도, 인물소개, 줄거리 포함 작품 기획안, △에피소드 전체 분량의 시나리오와 함께 제출하면 된다. 접수는 온라인으로만 가능하며 심사를 거쳐 12월 중 수상작을 발표할 예정이다.

시리즈물은 드라마로 제작 가능한 순수 창작물이어야 한다. 소설, 에세이 등 출판된 저작물이나 기존 영상물의 리메이크, 유사한 내용의 시나리오 등 타인의 저작권을 침해한 응모작은 제외한다. 기존 공모전 수상작이거나 다른 제작사에 계약이 예정된 시리즈물 역시 지원할 수 없다. 공모전 관련 자세한 내용은 ‘왓챠 네이버 포스트’에서 확인 가능하다.

왓챠 관계자는 “장르나 구성, 소재의 제약 없이 콘텐츠 시장에 신선함을 불어넣을 수 있는 동시에 왓챠가 지향하는 모두의 다름과 개인의 취향을 마음껏 논할 수 있는 이야기를 찾고 있다”며 “다채로운 매력을 담은 이야기를 기다리고 있겠다”고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr