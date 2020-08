내년 건보료율 2.89% 인상…직장인 月3399원 더 낸다

[아시아경제 김흥순 기자] 내년 건강보험료율이 2.89% 오른다. 직장인들은 월평균 약 3400원을 더 부담하게 된다.

28일 보건복지부는 전날 건강보험 정책 최고의결기구인 건강보험정책심의위원회(건정심)를 열어 2021년 건강보험료율을 이 같이 인상하기로 결정했다고 밝혔다. 올해 인상률 3.20%보다 인상 폭은 감소했다.

이에 따라 직장가입자의 보험료율은 현행 6.67%에서 6.86%로 올라가고 지역가입자의 부과점수당 금액은 195.8원에서 201.5원으로 오른다.

직장가입자의 본인 부담 월평균 보험료는 올해 11만9328원에서 내년 12만2727원으로 3399원 오른다. 지역가입자의 가구당 월평균 보험료는 현재 9만4666원에서 내년 9만7422원으로 2756원 증가한다.

건강보험료율은 2018년 2.04%, 2019년 3.49%, 2020년 3.20%로 최근 3년간 2∼3%대로 올랐다.

