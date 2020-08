[아시아경제 조슬기나 기자] 일본의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 859명 늘어났다.

공영방송 NHK에 따르면 27일 오후 8시를 기준으로 신규 확진자 859명이 파악되며 코로나19 누적 확진자는 6만6475명을 기록했다. 사망자는 11명 늘어난 1254명이다.

이날 수도 도쿄도에서는 신규 확진자 250명이 보고돼 누적 확진자는 2만96명으로 늘었다. 도쿄의 일일 확진자 수는 이틀 연속 200명을 웃돌았다.

NHK는 도쿄도는 관내 23개 특별구(區)의 음식점과 노래방 영업시간을 내달 15일까지 오후 10시까지로 단축할 계획이라고 덧붙였다.

