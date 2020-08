'저는 임차인' 윤희숙, 성북동 아파트 포함 재산 12억7871만원

[아시아경제 이지은 기자] "나는 임차인"이라며 7월 국회 5분 연설을 통해 화제를 모았던 윤희숙 미래통합당 의원의 재산은 12억7871만원에 달하는 것으로 나타났다.

국회공직자윤리위원회가 28일 공직자윤리법 제10조제1항에 따라 공개한 재산등록사항에 따르면, 윤 의원은 지난 5월 말까지 서울 성북구 돈암동 아파트(3억3000만원), 세종시 아름동 아파트(2억1700만원), 서울 서초구 방배동 아파트 전세임차권(7억원) 등 2주택을 소유했다.

윤 의원은 이후 세종시 집을 매도해 현재 1주택자가 된 상태다. 그는 지난달 29일 페이스북에서 "세종시 집을 팔았다. 지난 7월초 시민단체와 일부 언론이 다주택자는 기재위 활동을 해서는 안된다는 주장을 하기 시작했을 때 곧장 집을 내놨다"며 "기재위 활동을 하면서 어떤 불필요한 빌미도 주고 싶지 않았기 때문"이라고 밝혔다.

이밖에도 자동차(707만원), 예금(5억6384만원), 증권(2080만원), 채무(-5억6000만원) 등을 포함 총 12억7871만원의 재산을 신고했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr