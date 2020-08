모녀가 한 남자를 동시에…인도서 터진 역대급 치정사건

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 인도에서 역대급 치정사건이 발생해 전역을 충격에 빠뜨렸다.

23일 타임스오브인디아 등 현지언론은 지난 20일(현지시각) 인도 북부 우타르 프라데시주에 살던 19세 여성 A씨가 자신의 집에서 숨진 채 발견됐다고 보도했다.

이를 신고한 사람은 사망한 A씨의 친어머니 B씨다. 어머니는 당시 "가해자 3명이 집에 들어와 딸을 살해하고 나를 공격했다"고 경찰에 진술했다.

경찰이 현장에 도착해 보니 딸은 이미 숨져 있었고, 어머니의 몸에도 적지 않은 부상이 발견됐다.

다른 가족들은 사건 발생 당시 모두 잠을 자느라 이 두 사람을 보지 못했다고 말했다.

경찰은 범인을 추적하는 과정에서 수상한 제보를 접수했다.

제보에 따르면, 사망한 19세 A씨가 인근 마을의 한 남성과 친밀한 관계를 유지하고 있었는데 친밀한 관계를 가져온 여성이 A씨 한 명만이 아니었다.

조사에 따르면 이 남성은 어머니와 딸 모두와 교제하고 있었다.

이 남성은 A씨를 먼저 만나 사귀다가 A씨의 어머니까지 교제하게 됐다. 이 사실을 몰랐던 A씨는 남자친구에게 결혼하자며 조르고 있었고, 이에 부담을 느낀 남자친구와 A씨의 어머니가 범죄를 모의한 것이다.

사건 당일 B씨는 남자친구와 함께 A씨를 목 졸라 살해한 뒤 자신의 몸에도 스스로 상처를 냈다. 이어 B씨는 남자친구를 집 밖으로 내보낸 뒤 경찰에 신고했다.

현지 경찰은 "모녀와 관계를 이어 온 남성의 가족은 이 사실을 알고 있었던 것으로 조사됐다. 남성의 가족은 부적절한 관계를 끝내라며 수차례 충고했지만, 남성은 이를 듣지 않았다"고 말했다.

이어 "A씨의 어머니와 남자친구는 사건 조사를 시작한 지 3시간 만에 체포됐다"고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr