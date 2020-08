[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 27일 오후 코로나 확진자 2명이 추가됐다. 이로써 총 누적 확진자는 347명이다.

이날 광주광역시에 따르면 민간수탁기관에서 양성 판정을 받은 서구 금호동 거주자는 광주 346번 확진자로 분류됐다. 감염경로는 조사 중에 있다.

광주 347번 확진자는 서구 동천동 거주자로 북구 성림침례교회와 관련 됐다.

시는 교회 측으로부터 교인 671명의 명단을 확보해 전수 검사하고 이들을 자가격리 조치하는 한편, 성림침례교회와 관련한 확진자는 31명으로 늘었다.

