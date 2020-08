[아시아경제 김효진 기자] 파멥신 파멥신 208340 | 코스닥 증권정보 현재가 26,100 전일대비 1,750 등락률 -6.28% 거래량 2,741,424 전일가 27,850 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 파멥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.0%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정【전문가포착】 곧 놀라운 실적으로 화답할 '언택트 관련주' 상승 종목 close 은 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 18만2302주에 대한 전환청구권이 행사됐다고 27일 공시했다.

청구금액은 43억 원으로 발행주식총수 대비 1.31%에 해당한다. 상장예정일은 9월18일이다.

