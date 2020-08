[아시아경제 김봉주 인턴기자] 주차장에서 운전자가 차량과 벽 사이에 끼이는 사고가 발생했다.

27일 오전 7시 20분께 부산 동구 수정동 한 건물 지하주차장에서 40대 승용차 운전자 A씨가 하차하던 중 외벽과 차량 중간에 끼였다.

이 사고로 다친 A씨는 병원으로 이송됐다.

경찰에 따르면 A씨는 차량이 주행(D) 모드로 돼 있는 것을 모르고 하차하다 차량이 움직여 사고가 발생했다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

