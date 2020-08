허성무 창원시장, 4대 종교계와 코로나 대응 긴급 간담회

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 허성무 창원시장이 27일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역확산 방지를 위해 4대 종교계 지도자들과 긴급 간담회를 갖고 적극적인 협조를 요청했다.

이날 간담회에는 창원시 기독교연합회 대표회장 김종인 목사와 창원시 불교연합회 대표회장 월도 스님, 천주교 마산교구 기획관리국장 이청준 신부, 원불교 경남교구 이경열 교구장 등이 참석했다.

현재 정부는 사회적 거리 두기 2단계 격상에 따라 23일 자로 비대면 예배 전환 행정명령이 내려진 바 있다. 이에 따라 허 시장은 불교, 천주교, 원불교는 모든 집회·행사·모임을 자제해 줄 것을 권고한 상태다.

허 시장은 “코로나19로 인해 전국이 초비상이다”며 “최근 코로나19 지역 확산 방지를 위해 종교계 지도자들의 지혜와 협조가 절실히 필요한 시기다”고 말했다.

