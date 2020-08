박보검 측 "오는 31일 비공개 입대... 코로나19로 특별한 절차없이 입소할 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 박보검이 오는 31일 해군 문화 홍보병으로 비공개 입대한다.

박보검 소속사 블러썸 엔터테인먼트는 27일 보도자료를 통해 "박보검 씨가 2020년 8월31일, 월요일에 해군 문화 홍보병으로 입대한다"라고 전했다.

소속사는 "입대와 관련 장소, 시간은 비공개이며 특별한 절차 없이 조용히 입소할 예정"이라며 "입소 시에 배우가 손을 흔들며 인사를 한다거나 혹은 고개를 숙여 인사를 하는 등의 짧은 절차도 없이 곧바로 입소할 것"이라고 했다.

이어 "간단한 인사도 드리지 못한 채 입대를 하게 되어 죄송한 마음"이라며 "지금은 코로나19로 인하여 사회적 거리두기와 모두의 건강을 배려해야 하는 시기라 여겨져 저희도 이와 같은 결정을 내렸다"라고 설명했다.

그러면서 "팬 여러분들과 취재진분들의 건강 및 여러 가지 안전을 위해 부득이하게 내린 결정이오니 너른 이해와 양해 부탁드린다"라며 "현장 취재를 위해 발걸음 하시는 일이 없도록 다시 한 번 부탁 말씀드린다"라고 당부했다.

한편 박보검은 오는 9월7일 방송되는 tvN 새 월화드라마 '청춘기록'에 출연한다.

이하 블러썸 엔터테인먼트 공식입장 전문.

안녕하세요. 블러썸 엔터테인먼트입니다.

박보검 배우의 군입대와 관련한 안내 말씀드립니다.

8월 24일 기사화된 박보검 배우의 군입대와 관련한 안내사항은 팬클럽에 공지했던 내용이 기사화된 것임을 미리 말씀드립니다. 이에 조금 더 추가된 안내 말씀드립니다.

박보검 배우가 2020년 8월31일, 월요일에 해군 문화 홍보병으로 입대할 예정입니다.

입대와 관련 장소와 시간은 비공개이며, 특별한 절차 없이 조용히 입소할 예정입니다.

여러 매체에서 문의를 주신 부분에 대해서도 함께 말씀드리자면, 입소 시에 배우가 손을 흔들며 인사를 한다거나, 혹은 고개를 숙여 인사를 하는 등의 짧은 절차도 없이 곧바로 입소하려고 합니다.

간단한 인사도 드리지 못한 채 입대를 하게 되어 죄송한 마음이지만, 지금은 코로나19로 인하여 사회적 거리두기와 모두의 건강을 배려해야 하는 시기라 여겨져 저희도 이와 같은 결정을 내렸습니다.

팬 여러분들과 취재진분들의 건강 및 여러 가지 안전을 위해 부득이하게 내린 결정이오니 너른 이해와 양해 부탁드리며, 현장 취재를 위해 발걸음 하시는 일이 없도록 다시 한 번 부탁 말씀드립니다.

더위와 코로나에 건강 유의하시길 바랍니다.

감사합니다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr