코아스템은 식품의약품안전처로부터 뉴로나타-알주의 국내 임상 3상 시험계획 변경을 승인받았다고 27일 공시했다.

회사 측은 "임상시험 투여기간, 유효성 평가변수, 대상자수 등을 변경하는 임상시험계획 변경 신청을 승인받았다"고 전했다.

대상질환명은 근위측성측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis, 루게릭병)이다.

