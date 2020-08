윤준병 "박원순 분향소가 감염병 위반? 수준 낮은 억지 주장"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 윤준병 더불어민주당 의원이 고(故) 박원순 전 서울시장의 49재 추모 분향소의 감염병예방법 위반 의혹을 제기한 미래통합당을 향해 "아전인수 격으로 수준 낮은 억지 주장과 해석"이라고 비판했다.

윤 의원은 26일 자신의 페이스북에 올린 글에 "박 전 시장의 추모 분향소 설치에는 어떠한 위법 요소도 없다"라며 이같이 말했다.

그는 "복지부와 서울시의 해석을 종합하면 박 전 시장의 분향소 설치는 집합에는 해당하지만, 서울시가 감염병 확산 우려가 높아 금지한 도심 내 집회에는 해당하지 않는다"라고 주장했다.

그러면서 "그런데도 통합당 일부 의원들이 입법기관의 구성원으로서의 자질을 의심하게 하는 법률 해석과 주장을 한다"라며 "수준 낮은 법률 해석과 억지 주장으로 국민을 현혹할 궁리를 접고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행을 촉발한 광화문 집회 참가에 대해서 책임을 통감하고 국민에게 사과해야 한다"고 지적했다.

앞서 박대출 미래통합당 의원은 "복지부가 박 전 시장 분향소 설치에 대해서 사실상 '불법'이라고 유권 해석을 내린 만큼, 설치 주체인 서울시는 물론이고 공동장례위원장을 맡았던 이해찬 더불어민주당 대표 등 여권 이사들도 감염병 확산에 마땅히 책임을 져야 한다"라고 주장했다.

논란이 커지자 복지부는 25일 오후 해명자료를 내고 "복지부는 박 전 시장의 분향소 설치가 감염병예방법상 위법하다고 의견을 낸 바 없다"고 밝혔다.

한편 박 전 시장의 49재는 코로나19로 서울 조계사에서 직계 가족만 참석한 가운데 치러졌다. 이날 오후 5시부터는 온라인 추모식이 진행됐다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr