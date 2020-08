[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 김석준 부산시교육감이 26일 오전 동구 좌성초등학교와 서구 알로이시오초등학교, 북구 덕도초등학교, 북구 가락중학교를 잇따라 방문해 코로나19 방역 점검과 시설 상황 등을 점검하고, 교직원들을 격려했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr