김태엽 서귀포시장 “주민세 고지서 개인정보 노출 깊이 사과”

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 김태엽 제주도 서귀포시장은 26일 ‘2020년 정기분 주민세 납세고지서 발송과정에서 개인정보 암호화 미조치에 대한 시민들게 드리는 사과문’을 통해 공식 사과했다.

김태엽 서귀포시장은 “그동안 납세고지서 제작과 발송을 위해 수탁기관과 계약을 맺고 위수탁기관의 책임 아래 성실하게 업무를 수행해 왔다”며 “하지만 이번 주민세 납세고지서 제작 과정에서 일부 개인정보가 암호화되지 않은 채 출력됐다”고 설명했다.

검수과정에서 이를 미처 인지하지 못한채 납세자에게 발송됐음을 뒤늦게 확인했다는 것이다.

김 시장은 “사실을 인지한 후 즉시 보안관리 점검을 벌여 전자우편물 파일 폐기를 재확인했다”며 “도내 각 금융기관에 대해선 협조공문을 발송해 납세고지서로 인한 개인정보가 유출되지 않도록 조치해 나가고 있다”고 말했다.

이어 “이번 일을 거울삼아 내부 개인정보 보호관리 체계를 다시 한 번 점검하고 개선해 개인정보 보호와 보안 수준을 더욱 강화해 나가는 계기로 삼아나가겠다”며 “개인정보 교육을 철저히 하고 관련 직원들에 대해선 엄중한 경위를 조사해 그에 따른 책임을 묻겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “너무 송구스럽다”며 “서귀포시정의 책임자로서 서귀포시청 전 공직자를 대표해 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

