송병기 전 울산시경제부시장 경제특보 위촉 ‘됐다 말다’

울산시, 경제특보 위촉 계획 당일 바로 철회

선거사범으로 검찰수사 받는 데 부담 된 듯

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 청와대 울산시장 선거개입 의혹으로 검찰 수사를 받는 송병기 전 울산시경제부시장이 26일 9월 1일 자로 울산시경제특보에 위촉됐다 돌연 철회되는 해프닝이 벌어졌다.

송 전 부시장은 선거 개입 사건에 연루돼 올해 1월 직권면직 형식으로 울산시를 떠났다.

울산시는 이날 오전 11시 30분쯤 송 전 부시장을 경제특보로 위촉하려고 내부 검토를 했으나 부정적인 여론을 감안해 최종적으로 위촉하지 않기로 결정했다고 밝혔다.

당초 울산시는 1급 별정직 출신인 송 전 부시장을 오는 9월 1일 자로 임기제 정책보좌관으로 임명할 계획이었다.

울산시는 지방공무원법상 형사사건으로 기소된 경우 공무원으로 임명할 수 없다는 조항에 따라 2년 임기제 정책보좌관으로 송 전 부시장을 위촉하려고 했다.

위촉직은 따로 직급이 없고, 무보수 명예직이지만 울산시장을 보좌해 시정 정책방향을 제시할 수 있다.

이날 오전 언론에 송 전 부시장이 9월 1일 자로 경제특보로 내정됐다는 사실이 보도됐다. 보도 직후 야당의 비판과 공직사회에서 우려하는 분위기에 부닥쳤다.

선거사범으로 재판 중인 인물을 특보로 위촉할 경우 울산 시정에 큰 부담이 될 것이란 비판이 당장 불거졌다.

울산시 관계자는 송 전 부시장의 경제특보 위촉 배경에 대해 “코로나19 위기 극복과 울산형 뉴딜 정책 추진을 위해 자문을 받기 위해서 추진한 것으로 안다”고 말했다.

