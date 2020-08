10월 말까지 10만원 이상 사용 고객 대상

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 카드 온라인 신규 회원을 대상으로 연회비 캐시백 이벤트를 실시한다고 26일 밝혔다.

이벤트 대상은 다음달 말까지 기업은행 홈페이지, 모바일 앱 아이-원 뱅크, 온라인 제휴채널에서 개인 신용카드를 새로 발급하고 10월 말까지 10만원 이상 사용한 고객이다.

대상 카드는 최근 새롭게 출시한 항균카드 ‘데일리위드’ 카드를 포함해 쇼핑앤조이카드, 일상의 기쁨카드 등 총 9개 카드다. 기업은행 관계자는 “항균카드는 물론 캐시백, 주유, 쇼핑 등 다양한 분야에 특화된 카드들을 이벤트 대상으로 준비했다“고 말했다.

