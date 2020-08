태풍 북상에 산사태 경보도 ‘경계’로 격상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 태풍 ‘바비’가 북상하면서 산사태 경보도 격상됐다.

산림청은 25일 오후 7시를 기준으로 대구·울산·경북을 제외한 전국 14개 시·도에 산사태 위기경보를 ‘경계’로 격상했다고 밝혔다.

태풍 ‘바비’는 26일~27일 서해안을 따라 북상하며 우리나라에 많은 비를 내리고 강풍으로 인한 피해를 야기할 것으로 우려된다.

이에 산림청은 산사태 등 산림분야 피해로 인한 인명·재산피해 예방을 위한 조치에 나선다.

우선 산지태양광시설, 가로수 피해에 대비하고 우리나라가 태풍 영향권에 드는 26일~27일 자연휴양림과 수목원의 입장을 통제한다.

또 태풍 북상에 앞서 지방자치단체, 지방 산림청 등 유관기관이 산사태취약지역 등 피해 우려지역을 사전점검 하는 한편 장마 피해지에 비닐피복, 배수로 정비 등 2차 피해 예방을 위한 조치를 실시한다.

박종호 산림청장은 “태풍 ‘바비’가 서해안을 따라 북상하면서 강풍에 따른 피해가 예상된다”며 “산림청은 유관기관과의 협조로 사전에 피해예방 활동을 벌이고 유사시 신속한 대처로 산림피해를 최소화할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

