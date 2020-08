이재정표 '경기꿈의대학' 내달 1일 수강 신청…1445개 강좌 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 다음 달 1일부터 10일까지 도내 고등학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 '2020 경기꿈의대학 2학기 수강 신청'을 받는다.

경기꿈의대학은 학생들이 대학과 기관을 찾아가 수강하는 방문형 704개, 대학과 기관의 강사가 지역 지정 시설로 찾아가는 거점형 741개 등 총 1445개 강좌로 나눠 운영된다. 2017년부터 2020년 1학기까지 7학기 동안 7065개 강좌에 총 14만9000여명이 수강했다.

이번 2학기 강좌는 95개 대학과 27개 공공ㆍ전문기관 등 총 122개 기관과 협력해 진행된다.

개강은 다음 달 21일이며 오는 12월11일까지 8주간 17차 시로 운영된다. 수강은 무료며 수강 선택 범위를 넓히기 위해 토요일 운영 강좌도 개설됐다.

이번 2학기 운영은 코로나19 감염 예방을 위해 휴강 기간을 포함해 10월24일까지 쌍방향 온라인 수업으로 진행된다. 이후 오프라인 수업으로 전환된다. 하지만 코로나19 상황이 안정되지 않으면 온라인 수업으로 대체된다.

수강 희망 학생과 청소년은 경기꿈의대학 홈페이지(http://udream.goe.go.kr)에 들어가 1인당 최대 3강좌까지 신청할 수 있다.

경기교육청은 신청 결과를 1차 9월3일, 2차 9월8일, 추가 9월10일 온라인 자동추첨을 통해 발표한다. 탈락 학생은 후보 순위가 부여돼 수강 포기 학생이 있을 경우 순위대로 수강기회를 갖게 된다.

한관흠 경기교육청 마을교육공동체정책과장은 "코로나 19 상황에서도 학생들이 안전하게 자신의 꿈을 찾을 수 있는 역량을 기를 수 있도록 지원할 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr