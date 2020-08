[내일 날씨] '태풍 바비 영향권' 전국 비…제주 강풍 주의

[아시아경제 우수연 기자]수요일인 26일은 전국이 제 8호 태풍 '바비'의 영향권에 들며 비가 내리고 강풍이 불겠다.

기상청은 태풍 '바비'가 26일 오후 제주도 서쪽 해상을 지난 후 27일 황해도 연안에 상륙할 것으로 예상하고 있다. 기상청은 "모레(27일)까지 매우 강한 바람과 많은 비가 예상돼 심한 피해가 우려되니 각별한 유의를 바란다"고 전했다.

특히 제주도와 전라 해안을 중심으로 최대 순간 풍속 시속 144∼216㎞(초속 40∼60m)의 매우 강한 바람이 불고, 그 밖의 서쪽 지역과 남해안에도 최대 순간 풍속 시속 126㎞(초속 35m)의 강풍이 불 것으로 예상돼 유의해야겠다.

바람의 세기가 초속 40~60m이면 사람이 걸어 다닐 수 없을 정도이며, 초속 50m 이상이면 바람으로 인해 발생할 수 있는 모든 재난이 가능한 풍속이다.

전국에 예보된 비는 제주도와 남해안에서 시작돼 낮부터 중부 지방으로 확대되겠다. 예상 강수량은 전라도·제주도·지리산 부근 100∼300㎜(많은 곳 제주도 산지 500㎜ 이상), 경남 남해안·경북 서부 내륙 50∼150㎜, 그 밖의 전국 30∼100㎜다.

비 소식에도 불구하고 내일은 낮 최고 기온 34도에 달하는 무더위도 이어지겠다. 아침 최저 기온은 22~27도, 낮 최고 기온은 27~34도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1~4m, 서해 앞바다에서 1∼7m, 남해 앞바다에서 2∼7m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1∼5m, 서해 2∼10m, 남해 4∼10m로 예상된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr