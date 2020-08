SBS 목동 사옥서 코로나 확진자 발생…사옥 일시 폐쇄

[아시아경제 우수연 기자]SBS 목동 사옥에서 25일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 역학 조사가 이뤄지고 있다.

이날 보건당국에 따르면 서울시 양천구 목동 SBS 사옥에서 근무하는 협력업체 직원이 양성 판정을 받았다. SBS 뉴미디어뉴스부에서 근무하는 해당 직원은 지난 21일 오후까지 근무하고 23일 발열 증상이 나타나 이번 주는 출근을 하지 않았던 것으로 알려졌다. SBS는 방역 당국과 협의를 통해 지난주 사내 동선과 접촉자를 파악 중이며 건물 방역을 진행하고 있다.

확진자가 보도국과 같은 층에서 근무하며 방송에 차질을 빚을 우려도 제기됐으나 1차 조사 결과 큰 문제가 없는 것으로 파악돼 8시 뉴스 등 정규 방송 프로그램은 차질 없이 진행될 것으로 알려졌다.

SBS는 재택근무가 가능한 모든 직원은 재택근무하도록 했으며 확진자가 발생한 4·5층의 근무자들은 밀접 접촉자 파악을 마칠 때까지 대기하도록 조치했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr