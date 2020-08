[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 기상청은 25일 오후 제주도 전역에 태풍주의보와 제주도 남쪽 먼바다에는 태풍경보를 발효한 가운데 제주 서귀포시 남원읍 태흥포구 바다에도 점차 파도가 높게 일고 있다. 태풍 바비는 26일 낮 제주도를 통과한 후 서해안을 따라 북상할 것으로 예상했다.

