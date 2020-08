속보[아시아경제 임주형 기자] 인천시 서구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 4명이 지역 특정 교회를 다녀간 것이 확인돼 최근 예배 참석자 160여명을 대상으로 전수 검사를 한다고 25일 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr