[아시아경제 우수연 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 2,000 등락률 +3.54% 거래량 62,355 전일가 56,500 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 삼성 기흥사업장·LG 서초R&D…간판 기업 확진자 속출 '초비상'LG하우시스, 의료시설용 바닥재 시장 공략 가속화[e공시 눈에 띄네]코스피-30일 close 는 단열재 공장 증설에 1194억원 규모의 시설투자를 단행한다고 25일 공시했다.

이는 자기자본 대비 13.04%에 해당하며, 회사 측은 "단열재 경쟁력 강화 및 시장 수요 대응을 위해 투자를 결정했다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr