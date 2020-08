삼성전자, 수원사업장 연구동 직원 코로나19 확진…"긴급 방역"

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 경기도 수원사업장에서 근무하는 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

25일 삼성전자에 따르면 수원사업장 연구동 R3에서 근무하는 무선사업부 직원은 이날 코로나19 양성 판정을 받았다. 이 직원은 전날 외부 진료소에서 코로나19 검사를 받은 것으로 알려졌다.

해당 R3건물은 이날 전체 폐쇄했고, 긴급 방역을 실시할 예정이다. 건물은 내일 정상적으로 오픈 할 예정이며 확진자가 근무한 해당 층은 3일 간 폐쇄한다.

확진자와 함께 근무했던 직원들도 코로나19 검사를 실시할 예정이다. 밀접접촉자로 판명날 경우 자가격리 할 방침이다.

삼성전자 관계자는 "이 직원은 코로나 의심 증상으로 전날부터 출근을 하지 않은 상태로 생산에는 차질이 없을 것"이라고 말했다.

