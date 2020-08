전북도, 검사 거부·불응 광화문집회 참가자 36명 고발조치

이통사·인솔자 압수 등 도내 288명 참석자 명단 확보

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도가 코로나19 재확산을 막기 위해 검사를 거부·불응하는 8.15 광화문집회 참가자들에 대해서 강경 대응에 나선다.

25일 도에 따르면 8.15 광화문집회 참가자 파악과 검사를 위해 행정명령 발동 등 전방위적 노력을 기울이는 한편 검사 거부·불응자 등에 대해서는 고발조치 등 강경 대응에 나서기로 했다.

이에 따라 도는 8.15 집회 참가자 등에 대한 코로나19 역학조사 이행력 확보를 위해 집회 참가자 중 검사 안내를 받고도 검사 거부·통화 불응(불능)자에 대해 수사를 의뢰키로 했다.

이번 강경 대응은 코로나19 감염 우려가 큰 집회 참가자들에 대한 신속한 조치로 빠짐없는 검사와 철저한 관리를 통해 지역사회 확산을 차단키 위함이다.

전북도는 8.15 광화문집회와 관련 이통사 기지국을 통한 176명, 전주시의 집회 참석 버스 인솔자 압수수색을 통한 128명 등 중복자(16명)를 제외한 288명의 참석자 명단을 확보해 조사하고 있다.

이들 중 검사를 거부하거나 불응(불능)한 참석자는 모두 36명이다.

서울 사랑제일교회 등 수도권 교회발 확진자가 8.15 집회에 참석하면서 전국으로 코로나19 감염 확진자가 확산되며 대규모로 증가했다.

8.15 집회 이후 전북지역에서도 16일 1명, 17일 7명, 18일 2명, 19일 5명, 20일 5명, 21일 4명, 23일 5명, 24일 5명 등 34명의 확진자가 발생했고 전체 77명의 44%에 달할 정도로 확진자가 발생이 지속되고 있다.

전북도는 8.15 집회 등 참석자를 조기 식별함으로써 도내 접촉 최소화·신속 격리를 위해 신속하고 엄격한 조치를 잇달아 취하고 있다.

오택림 보건복지여성국장은 “8.15 광화문집회 참가자 중 검사 거부나 불응(불능)자에 대해서는 대다수 시민의 안전과 건강을 위해 엄격한 조치를 취할 수밖에 없다”며 “전주시 등과 함께 경찰 협조를 통해 동 대상자 GPS 의뢰와 함께 감염병 관리법 제 18조 3항에 따라 역학조사에 임할 수 있도록 경찰에 수사 의뢰할 예정이다”고 말했다.

