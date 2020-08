유기상 고창군수, 4대 종단과 코로나19 방역 총력전

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 25일 지역 종교지도자와 간담회를 갖고, 코로나19의 지역사회 유입 차단에 협조해 줄 것을 요청했다.

이날 군청에서 열린 간담회에는 유기상 군수와 고창군 기독교, 불교, 천주교, 원불교를 대표하는 종교지도자들이 참석했으며 최근 타 지역에서 종교시설을 통한 집단 감염이 발생한 코로나19의 지역사회 확산 방지 대응방안이 논의됐다.

군은 현재 ‘사회적 거리두기 2단계’ 방역활동으로 코로나19 확산 방지에 온 힘을 다하고 있다.

유 군수는 이날 코로나19 방역과 관련해 4대 종단에 ▲음식 제공, 단체 식사 금지 ▲전자출입명부 설치 이용 ▲증상 확인, 유증상자 등 출입 제한 ▲방역관리자 지정 ▲마스크 착용 ▲종교행사 전·후 시설 소독, 소독대장 작성 ▲시설 내 이용자 간 2m 간격 유지 등을 철저히 준수해 달라고 요청했다.

또 수련회 등 종교계 주관의 각종 대면 모임 및 행사는 물론 예배·미사·법회 시 찬송·통성기도 등 큰 소리로 노래를 부르거나 말하는 행위 등의 자제가 필요하다는 점도 강조했다.

이에 지역 종교계는 코로나19의 지역사회 전파 차단을 위한 정부와 군의 방침에 적극 동참하기로 했다.

각 종교계는 우선 9월 첫째 주까지 미사, 예배, 법회 등 다수가 모이는 모임을 중지했거나 일시중지를 검토하고 있다. 부득이한 경우에는 최소 인원으로 마스크를 착용하고, 손 소독 후 진행하기로 했다.

유기상 고창군수는 “일상생활 곳곳에서 집단감염이 연쇄적으로 이어지는 매우 심각하고 엄중한 위기상황임을 인식해 더욱 경각심을 갖고 격상된 핵심 방역수칙을 준수해 주길 바란다”고 말했다.

