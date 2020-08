[아시아경제 구채은 기자] KT 지사 직원들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

25일 업계에 따르면 23일 KT 서울 동작지사 직원 1명, 전날 서대문지사직원 1명에 이어 이날 서대문지사 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이중 서대문지사 직원 2명은 AS 담당 직원이지만 고객 집에 방문하는 업무를 맡지 않은 것으로 알려졌다. KT는 18일부터 수도권과 부산 지역 근무자 중 필수 근무 인력을 제외하고 재택근무를 시행 중이다.

