딥노이드, 의료 빅데이터 분석기업 ‘프로큐라티오’와 공동사업계약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 의료 인공지능(AI) 플랫폼 전문기업 딥노이드는 의료 빅데이터 분석 전문기업 프로큐라티오와 인공지능 의료 데이터 분석 솔루션 개발을 위한 공동사업계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

두 회사는 딥노이드의 의료 AI 연구 플랫폼 ‘딥파이(DEEP:PHI)’를 활용해 e-CRF 기반 인공지능 솔루션 개발을 공동으로 진행한다. 다양한 임상 데이터 분석을 통해 정확한 진단 및 치료를 평가하고, 질병의 경과 및 예후를 예측하는 솔루션 제품 개발을 추진할 예정이다.

우선 폐암 환자의 의료영상 데이터와 임상데이터의 분석이 딥파이를 통해 선행된다. 이후 다양한 질환의 데이터에 활용할 수 있는 AI 의료 데이터 분석 솔루션으로 확대해 나간다는 방침이다.

현재 의료분야의 AI는 상당수가 X-ray, CT, MRI와 같은 영상의학 분야 또는 병리나 안저영상과 같은 영상데이터의 분석에 치중하고 있는데, 향후 의료 AI 연구가 임상데이터 분야를 통해 확장돼야 한다는 의견이 대두되는 상황이다.

최우식 딥노이드 대표는 “이번 협업을 계기로 딥노이드 의료 AI 플랫폼의 영역을 다양한 임상 데이터로 확대하고자 한다”며 “딥파이의 영역이 다양한 임상 데이터로 확대되고, 이를 통해 연구자들이 좀 더 쉽게 인공지능 연구를 하는 생태계가 구축되길 희망한다”고 전했다.

최창민 프로큐라티오 대표는 “폐암, 치매 등 다양한 다기관 질환 코호트 연구를 통해 축적된 노하우와 딥노이드의 영상 플랫폼을 결합, 임상데이터 플랫폼을 구축해 많은 연구자가 좀 더 쉽게 접근 가능한 인공지능 연구를 할 수 있게 하고자 한다”고 밝혔다.

딥노이드는 딥러닝 AI 플랫폼인 딥파이를 기반으로 폐결절과 뇌동맥류 등 각종 질환을 검출하는 솔루션 개발에 주력하고 있는 기업으로 현재 특례 상장을 위한 기술성 평가 절차가 진행 중이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr